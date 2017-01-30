Экс-игрок «Анжи» Иличевич подписал контракт с «Кайратом»

Бывший полузащитник «Анжи» Иво Иличевич продолжит карьеру в Казахстане. Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с Иличевичем. Контракт подписан по схеме 2+1.
«Иличевич начал свою карьеру в молодёжной школе ФК «Виктория» из немецкого города Ашаффенбург. После чего, в 2005 году, Иво перешёл в «Дармштадт 98», где стал постоянным игроком основного состава. Впоследствии Иличевич за клуб сыграл 44 матча и забил восемь голов. В 2006 году перешёл в клуб Бундеслиги «Бохум». После чего были аренды в «Гройтер» и «Кайзерслаутерн». В 2012 году стал игроком «Гамбурга», за который крайне неплохо выступал на протяжении пяти лет. Последней командой Иво был российский ФК «Анжи», — информирует сайт „Кайрата“.
Иличевич выступал за махачкалинскую команду с лета, сыграв за это время всего 14 матчей, забив три гола и отдав голевую передачу.