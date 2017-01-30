Оланаре приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА

Ранее сообщалось, что 22-летний нигерийский футболист, который накануне не принял участия в товарищеском матче с датским «Хорсенсом» (4:0), тренировался по индивидуальной программе.
ЦСКА объявил о возвращении в клуб Оланаре на прошлой неделе. С игроком был подписан контракт на 4,5 года. Аарон, права на которого принадлежали китайскому «Гуанчжоу Фули», выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, игрок получил серьёзную травму и более восьми месяцев находился вне футбола, однако в январе окончательно залечил своё повреждение.