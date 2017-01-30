Фарфан: после первой тренировки в «Локо» чувствую себя уставшим и воодушевлённым

Новичок «Локомотива» перуанский нападающий Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от первых дней в российской команде.
«В воскресенье был матч с «Осиеком», за которым я внимательно наблюдал с трибуны. Увидел, по какой схеме играет команда, как взаимодействуют игроки. Потом было знакомство с командой, представление. И начало интенсивной работы. После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным», — цитирует Фарфана официальный сайт «Локомотива».
После 17 туров «Локомотив» располагается на 10-й строчке в таблице российской Премьер-Лиги, имея в активе 23 очка.