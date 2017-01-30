Жамалетдинов: поначалу в основе ЦСКА боялся кому-то лишнее слово сказать

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от работы на втором зимнем сборе.
«По сравнению с первым сбором стало полегче, в основном в физическом плане. Чувствуется, что мы уже приближаемся к оптимальной форме. Тренировки очень интересные, интенсивные, плюс после небольшого перерыва мы уже провели один товарищеский матч, что тоже пошло нам на пользу. Первый сбор в основном посвящён набору физических кондиций, втягиваться после отпуска всегда тяжеловато, а сейчас уже ощущается раскрепощённость, организм легче переносит нагрузки. Но всё равно на каждом занятии все выкладываются на сто процентов и даже больше. Надеемся, всё это принесёт свои плоды.
У нас в команде игроки давно притёрлись друг к другу, поскольку выступают вместе несколько лет подряд, а то и больше. Но, думаю, влиться в коллектив — не проблема, старшие ребята и тренеры помогут, подскажут, поддержат. А нам остаётся только работать и работать.
Поначалу, конечно, боялся кому-то лишнее слово сказать (улыбается). Но когда прошли первые дни, атмосфера устоялась, все вошли в ритм сборов, скованность прошла. К старшим ребятам обращаюсь на «ты» и по имени, а в кругу молодёжи можно и по прозвищам. Кто из старожилов больше подсказывает? Вася Березуцкий и Сергей Игнашевич. Если они говорят что-то или «пихают», это всегда по делу, значит, я что-то сделал на поле не так.
С одной стороны, да, я рад, что отметился голами в играх, в которых выходил с первых минут. Ребята поздравили, было приятно. С другой — это всего лишь сборы, и придавать большое значение таким мячам вряд ли было бы правильным. Очень хочу забивать за первую команду в официальных матчах и сделаю всё, чтобы получить свой шанс», — цитирует форварда сайт ЦСКА.