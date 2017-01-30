Конте: Иванович может ещё много лет играть на топ-уровне

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника Бранислава Ивановича.
«Он сыграл много игр за „Челси“ и выиграл много трофеев здесь. Ему 32 года, и он может играть ещё много лет на самом высоком уровне, но важно уважать решение игрока. Если кто-то не играет так много, как хочет, то может принять решение уйти в другую команду. Я с уважением отношусь к нему и буду жалеть, если Иванович уйдёт.
Когда начинаешь сезон с определённым составом, пытаешься создать связь между штабом и игроками. Поэтому мы сожалеем, если кто-то решает уйти. Но мы знаем, что это футбол, и потому готовы к любой ситуации», — сказал Конте.
По информации Sky Sports, Иванович уже согласовал с «Зенитом» личный контракт и перейдёт в питерский клуб на правах свободного агента. Защитник подпишет контракт с «Зенитом» по системе «2,5+1» в ближайшие сутки.