Судьи получат первую фиксированную зарплату от РФС не позднее 15 февраля

Арбитры, обслуживающие матчи под эгидой РФС, получат первую фиксированную зарплату не позднее 15 февраля. Ранее судьи получали зарплату в соответствии с количеством обслуженных матчей, но с января текущего года РФС утвердил систему фиксированных выплат арбитрам.
«Бухгалтерия Российского футбольного союза произведёт первое начисление Вашей стабильной части заработной платы и её перечисление на банковскую карту не позднее 15 февраля 2017 года.
В список получателей войдут судьи и ассистенты судей категории «Про», завершившие в этом статусе первую часть сезона-2016/2017. Остальные кандидаты, успешно прошедшие учебно-тренировочный сбор в Турции, также будут включены в платёжную ведомость после рассмотрения единого списка судей Высшей группы на заседании Судейского комитета РФС и утверждения этого состава Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.
Департамент судейства и инспектирования выражает уверенность, что столь ощутимая и значимая поддержка судей со стороны РФС, Исполкома РФС, РФПЛ должна привести к реальному улучшению качества Вашей работы на футбольных полях, что является по сути одной из наиболее важных задач. И мы призываем Вас со всей ответственностью и собранностью подходить к выполнению судейских обязанностей», — говорится на портале футбольных арбитров России.