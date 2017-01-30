Вернблум: я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб

30-летний полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что не получал предложений в зимнее трансферное окно и не думал о получении российского гражданства.
«В текущее трансферное окно никаких предложений по мне не было, я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб. Я в любом случае уже не буду играть в „Реале“ или „Барселоне“ и прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Сейчас мои амбиции — играть в футбол и наслаждаться им.
Переговоров о новом контракте не было. Посмотрим, что произойдёт дальше, но я стараюсь сейчас сосредоточиться на настоящем и не хочу думать, что случится в будущем. Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю настоящий момент, стараюсь не думать, что будет через месяц или два. У меня остаётся не так много футбольных лет на высоком уровне, и сейчас я максимально наслаждаюсь игрой. Я не знаю, закончу карьеру именно в ЦСКА или нет. У меня есть семья, и это будет не только моим решением. Но я не уверен, что так случится. Закончу я здесь или в другой стране — покажет лишь будущее, но, без всякого сомнения, сейчас я здесь очень счастлив
Я не думал о получении российского гражданства. Те ребята, которые его получали, ни разу не играли за свою сборную. Я сыграл за Швецию 50 матчей, поэтому мне это не нужно. Я бы не хотел играть за другую страну. Из сборной Швеции я ушёл, и, даже если моя команда выйдет на ЧМ-2018, я всё равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться», — цитирует Вернблума ТАСС.