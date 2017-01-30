«Анжи» прекратил переговоры с «Динамо» по аренде Дьякова

«Анжи» прекратил переговоры с «Динамо» по аренде защитника Виталия Дьякова. Об этом рассказал руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов.
«По Дьякову было затягивание процесса переговоров. В условиях, когда наша команда фактически формируется заново и состав обновляется на 70 %, мы не имеем такой роскоши, как время. Учитывая также, что на месте Дьякова есть конкуренции со стороны других претендентов, решено было прервать переговоры», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.