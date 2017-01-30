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Демба Ба прошёл медосмотр в «Бешикташе»
30 января 2017, понедельник. 21:18.
Футбол
Нападающий «Шанхай Шэньхуа»
Демба Ба
близок к возвращению в Турцию. Футболист уже прошёл медицинский осмотр в «Бешикташе», информирует официальный сайт клуба.
31-летний Ба выступал за «Бешикташ» с 2014 по 2015 год, после чего перебрался в Китай. Сделка по переходу Ба в турецкий клуб должна завершиться в ближайшее время.
Посмотреть фотографию можно
тут
.
Источник:
ФК "Бешикташ"
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ФК Бешикташ
Шанхай Шэньхуа
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