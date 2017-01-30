Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018.
«Сегодня Россия отмечает 500 дней до чемпионата мира по футболу — крупнейшего футбольного события планеты. Чемпионат пройдёт в 11 городах нашей страны, и для меня огромная честь стать послом одного из них — города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение.
Город Сочи теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. Три года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать и выиграть с ребятами командную золотую медаль, четвёртую олимпийскую медаль в своих достижениях. Теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события, и я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории», — написал Плющенко в «Инстаграме».
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