Раноккия, которым интересовался «Зенит», близок к переходу в «Халл»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 28-летнего итальянского футболиста арендует до конца сезона «Халл Сити». Стороны уже достигли соглашения, а завтра ожидается, что Раноккия пройдёт медосмотр в новом клубе.
Этой зимой сообщалось, что Раноккия входит в сферу интересов «Зенита», однако на прошлой неделе появилась информация, что защитник отказался переходить в российский клуб.
В текущем сезоне Серии А Раноккия провёл всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.