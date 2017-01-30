Маротта: для «Ювентуса» зимнее трансферное окно закрыто

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что туринский клуб после приобретения форварда «Асколи» Риккардо Орсолини больше не собирается предпринимать никаких действий в оставшиеся часы до закрытия трансферного окна.
«Для нас трансферное окно закрыто. В оставшиеся часы периода дозаявок мы ничего делать не будем», – приводит слова Маротты Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что «Рома» отказался продавать полузащитника Леандро Паредеса «Ювентусу», а также об интересе туринцев к защитнику «Шальке-04» Зеаду Колашинацу и хавбеку «ПСЖ» Хавьеру Пасторе.