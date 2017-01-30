Конте: думаю, «Ливерпуль» и «Челси» покажут открытую игру, а не битву тактик

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» (31 января) в чемпионате Англии. Синие идут на первом месте в турнирной таблице и опережают занимающих четвёртую строчку красных на 10 очков.
«Я хочу, чтобы моя команда в каждом матче боролась за победу и принимала решения, оптимальные для того, чтобы адаптироваться к игре. Думаю, завтра и «Ливерпуль», и «Челси» будут бороться за победу, и мы увидим открытую игру, а не противостояние тактик. Трудность заключается в уровне противника, но в таких матчах всегда хочется победить, потому что, когда встречаешься с командой того же уровня, для уверенности важно набрать три очка в матче с принципиальным противником.
Результаты «Ливерпуля» в январе очень трудно объяснить, потому что я внимательно смотрел матчи, в которых они терпели поражение, и думаю, что им просто не везло. Завтра будет сложный матч с сильным противником. На этой неделе у нас два важных матча, с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но и после этих встреч нам предстоят ещё 14 поединков до конца чемпионата, и поэтому нам важны результаты в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Однако чемпионат не заканчивается на этих встречах», — цитирует Конте сайт «Челси».