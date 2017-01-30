Каранка: могу гарантировать на 100%, что Рамирес останется в «Мидлсбро»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка выразил уверенность, что полузащитник Гастон Рамирес не покинет клуб зимой.
«Да, „Лестер“ делал предложение, но мы его отклонили, и больше „лисы“ к нам не обращались. Могу гарантировать на 100%, что Рамирес останется в „Мидлсбро“. Гастон тренируется с командой уже два дня, он близок к возвращению на поле, но пропустит матч с „Вест Бромвичем“ по требованию врачей», — цитирует Каранку Goal.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Рамирес забил два мяча и отдал три результативные передачи в 17 матчах.