Матч «Реала» посетила прокурор, ведущая дела Месси и Неймара о неуплате налогов

Прокурор Марта Сильва, которая возглавляет обвинение по делу о неуплате налогов форвардами «Барселоны» Лионелем Месси и Неймаром, посетила матч мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Sport.es. Сильва побывала на игре 20-го тура чемпионата Испании между «сливочными» и «Реалом Сосьедад» (3:0). Она сидела в VIP-ложе рядом с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Отметим, что Сильва является бывшим директором «Реала». Она отличается жёсткими требованиями к обвиняемым. В частности, Сильва требовала у суда тюремного заключения для Месси.