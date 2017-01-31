Хузин летом может стать помощником Грасии в «Рубине»

Экс-игрок «Рубина» и бывший главный тренер «Амкара» и «Нефтехимика» Рустем Хузин сообщил, что летом, скорее всего, он войдёт в тренерский штаб казанского клуба.
«У меня был разговор с гендиректором „Рубина“ Ильгизом Фахриевым. Он сказал: „Мы тебя рассматриваем как помощника Грасии“. Но, как я понял, будет это уже по окончании сезона, летом. Мои же намерения на ближайшие полгода — рассмотреть любое предложение, готов даже работать помощником во второй лиге. Тренеру желательно всегда быть в тонусе.
Не секрет, что многие бывшие профессиональные спортсмены — люди обеспеченные, и торговаться из-за лишней копейки, когда хочется работать, никто не будет. А разница в работе главного тренера, помощника главного или консультанта, конечно же, есть. Мы учились на главных тренеров, но я бы с удовольствием поработал с Грасией, который возглавлял команду Примеры, топ-чемпионата», — приводит слова Хузина издание «Спорт как есть».