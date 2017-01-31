«Кристал Пэлас» нацелился на Сако

«Кристал Пэлас» попытается приобрести защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако в последний день зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports. Вопрос упирается в трансферную стоимость 26-летнего француза, за которого красные хотят получить £ 20 млн.
Сако не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах с апреля прошлого года, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины.
Ранее сообщалось, что заполучить Сако также пытается московский «Спартак».