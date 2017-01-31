Почеттино: если «Челси» выиграет два ближайших матча, догнать его будет сложно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино считает, что «Челси», в случае победы в ближайших матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом», способен убить интригу в борьбе за чемпионский титул АПЛ. После 22 туров синие опережают идущих на втором месте «канониров» на 8 очков, «шпор» — на 9.
«Если «Челси» выиграет оба матча, то его будет трудно остановить. Но нам нужно концентрироваться на собственной игре. Главное — набирать по 3 очка. В этом случае у нас, безусловно, есть шанс приблизиться к «Челси».
Если мы выиграем у «Сандерленда» и «Мидлсбро», то как минимум сохраним прежнее отставание. Важно понимать, что сейчас очки важны и для нас, и для соперников.
Я постараюсь грамотно распределить силы между турнирами. Я хочу завоевать какой-то трофей, но сложно побеждать везде — в Лиге Европы, АПЛ и Кубке Англии. В ближайшие 27 дней нам предстоит сыграть семь матчей. На восстановление будет меньше четырёх дней. Это непростая ситуация. Но я попытаюсь добиться успеха во всех турнирах, в двух, или хотя бы одном», — цитирует Почеттино FourFourTwo.