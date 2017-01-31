Касильяс: освистывание Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлым

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», прокомментировал свист в адрес нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, которому он время от времени подвергается болельщиками клуба.
«Как представитель «Реала» я иногда не понимаю освистывания Роналду. И непонятны причины этого. Ведь шесть месяцев назад он стал чемпионом Европы. Напоминает ли мне всё это меня самого, если я скажу, что на «Сантьяго Бернабеу» освистывали всех? От Криштиану многого требуют, это то, что у него есть. Он несёт на себе большую ответственность, если вместе с Месси является лучшим игроком мира. В этом клубе есть негативное и много положительного. В «Реале» невозможно жить прошлым», — приводит слова Касильяса Onda Cero.
В последний раз Роналду был освистан в домашнем матче 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0), несмотря на то что стал автором гола и результативной передачи. Нервы игрока не выдержали, и он оскорбил болельщиков нецензурными словами.