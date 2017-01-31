Дибала намерен покинуть «Ювентус» и продолжить карьеру в Испании

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала намерен покинуть свой нынешний клуб по окончании текущего сезона, утверждает Cope.
Согласно информации источника, футболист сборной Аргентины планирует продолжить карьеру в Испании.
Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах Дибалы заинтересован мадридский «Реал».
Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес считает этого игрока новым Лионелем Месси и готов приложить все усилия к тому, чтобы он играл за «сливочных». Руководство и тренерский штаб «старой синьоры» в свою очередь расставаться с Дибалой не намерены.