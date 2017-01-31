Анчелотти: если мне скажут, что спорт полезен для здоровья, — не соглашусь

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что из-за профессионального спорта нанёс ущерб своему здоровью.
«Я 20 лет был профессиональным спортсменом и теперь не могу бегать. Моё колено вышло из строя, то же самое могу сказать про спину, Тренировки важны, однако не менее важно уметь их дозировать. Ты можешь работать в поте лица, однако должен предоставлять своему телу время на отдых и восстановление. Я не тот тренер, кто убивает своих игроков на тренировках. В Испании есть поговорка о том, что слишком большое количество воды убивает траву. Это же касается и тренировок. И если мне сегодня скажут, что спорт полезен для здоровья, — не соглашусь», — цитирует 57-летнего Анчелотти Kicker.
Анчелотти выступал за такие клубы, как «Парма», «Рома» и «Милан», а также защищал цвета сборной Италии.