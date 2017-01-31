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Для членов «Барселоны» есть пять более важных тем, чем контракт Месси

31 января 2017, вторник. 07:07. Футбол
Руководство «Барселоны» провело опрос среди членов клуба, чтобы определить, насколько важны для них некоторые вопросы жизни клуба, сообщает Marca.

По итогам опроса выяснилось, что продление контракта нападающего Лионеля Месси по важности занимает отнюдь не первое место. Есть пять тем, которые члены клуба считают более важными: реконструкция стадиона «Камп Ноу», титулы, формирование состава команды на следующий сезон, юридические вопросы и жизнеспособность экономического состояния клуба.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси
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