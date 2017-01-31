Роналдиньо: самым сложным соперником «Барселоны» в Европе при мне был «Челси»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо рассказал о своём отношении к АПЛ и назвал самого сложного соперника каталонцев в Лиге чемпионов за время его выступлений в Испании.
«Я не жалею, что не играл в Англии, но это было бы круто, ведь АПЛ — невероятный чемпионат. Однажды меня пытался позвать к себе „Челси“, были заинтересованы во мне и другие команды.
Матчи Премьер-лиги проходят на высоких скоростях, за ними никогда не скучно наблюдать. Я не склонен к тому, чтобы смотреть матчи АПЛ все 90 минут, но обзоры английских игр смотрю больше, чем обзоры любых других чемпионатов.
Самым сложным соперником „Барселоны“ в Европе при мне был „Челси“. Каждый наш матч проходил в жёсткой борьбе», — цитирует бразильца FourFourTwo.