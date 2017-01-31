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175 лет назад
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Пато: очень рад, что стал частью семьи «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
31 января 2017, вторник. 08:43.
Футбол
Бывший нападающий «Милана», «Челси» и «Вильярреала»
Алешандре Пато
после заключения контракта с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» посетил тренировку команды.
«Очень рад, что стал частью семьи „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, — написал бразилец в своём „твиттере“, сопроводив текст фотографией с наставником клуба Фабио Каннаваро.
Посмотреть фото можно, перейдя по
ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Алешандре Пато
Китайский футбол
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