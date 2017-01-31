Дракслер: переход в «ПСЖ» был правильным решением

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер сказал, что рад своему переходу во французский клуб из немецкого «Вольфсбурга».
«Я уверен, что принял правильное решение. „ПСЖ“ — клуб с большим потенциалом, который за последние годы многого добился. У нас схожие цели. Я хочу развиваться и, также как и клуб, достигнуть высочайшего уровня в Европе.
Мы находимся на правильном пути и абсолютно точно можем достичь наших целей», — цитирует Дракслера FourFourTwo.
Дракслер после перехода в «ПСЖ» провёл в чемпионате Франции три матча и забил один гол.