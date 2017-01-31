«Челси» не договорился с «Шальке-04» о переходе Колашинаца

«Челси» не смог уладить с «Шальке-04» вопрос по поводу перехода защитника немецкой команды Зеада Колашинаца. Как сообщает Sky Sports, представители лондонского клуба согласовали контракт с самим 23-летним футболистом, однако руководство гельзенкирхенского клуба отказалось продавать боснийца.
Отметим, что контракт Колашинаца с «Шальке» истекает летом нынешнего года, и после его истечения игрок станет свободным агентом, если не продлит соглашение со своей командой. Также на защитника претендует «Ювентус».
В 14 матчах текущего сезона чемпионата Германии Колашинац забил два гола и сделал четыре результативные передачи.