Лам получил травму, но наверняка поможет «Баварии» в матче с «Шальке-04»

Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам получил травму на последней тренировке команды, сообщает интернет-издание Sport1.
Капитан команды получил удар по левому колену и был вынужден прервать работу. Он покинул поле, после чего его стали осматривать врачи немецкого гранда. Согласно результатам осмотра, речь не идёт о серьёзном повреждении и Лам должен суметь помочь команде в предстоящем матче 19-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04». Игра состоится 4 февраля на поле мюнхенцев.
В нынешнем сезоне Лам в Бундеслиге сыграл 13 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.