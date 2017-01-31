Вернблум: если бы у меня не было семьи, точно поехал бы за деньгами в Китай

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что понимает тех игроков, которые уезжают в чемпионат Китая за деньгами, но при этом сам отказался бы от такого варианта продолжения карьеры. В китайскую Суперлигу из РФПЛ ранее уже уехали экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), бывший хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов («Шанхай СИПГ») и нападающий Халк, выступавший за «Зенит» («Шанхай СИПГ»).
«Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы. Футбол — это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдёте за большей заработной платой. Это горькая правда. Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами. Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: «Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?»
Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально — игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс.
Если бы я был один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребёнок, у меня изменились приоритеты — я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру, и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался», — цитирует Вернблума ТАСС.