Джонсон, осуждённый на шесть лет за педофилию, второй раз подал апелляцию

Бывший полузащитник «Сандерленда» Адам Джонсон повторно подал апелляцию на решение суда, который приговорил футболиста к шести годам лишения свободы за растление несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает Mirror.
В феврале Джонсон был признан частично виновным по предъявленным обвинениям, после чего футбольный клуб «Сандерленд» расторг с ним контракт. Адам утверждал, что всего лишь целовался и не имел с девушкой сексуальных связей.
В июле прошлого года суд отклонил апелляцию Джонсона, и спустя шесть месяцев футболист вновь подал апелляцию, которая может быть рассмотрена в ближайшие несколько недель или даже дней. Об этом на своей странице в «твиттере» сообщила сестра Адама.
«Мы подали апелляцию. Я надеюсь, что справедливость в отношении моего брата наконец-то восторжествует», — говорится в сообщении.