Экс-наставник «Шальке-04» не понимает, почему клуб сделал ставку на Бадштубера

Бывший главный тренер «Шальке-04» Петер Нойрурер выразил недоумение в связи с тем, что тренерский штаб и руководство клуба сделали ставку на защитника мюнхенской «Баварии» Хольгера Бадштубера. Последний будет защищать цвета гельзенкирхенского клуба на правах аренды, однако Нойрурер считает, что игрок не сможет быть по-настоящему полезен команде.
«Вопрос в том, почему Бадштубер перешёл в «Шальке». И почему «Бавария» отпускает здорового и находящегося в нормальной форме игрока. Как говорил сам Бадштубер, он перешёл в «Шальке», чтобы потом вернуться в «Баварию». Но Бадштубер вообще не играл в этом сезоне», — цитирует Нойрурера интернет-издание Sport1.
По итогам 18 туров Бундеслиги Бадштубер, который был травмирован, в составе «Баварии» сыграл всего один матч. За «Шальке-04» он также сыграл в одной встрече.