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Сересо: сейчас у нас одна из лучших или лучшая команда в истории «Атлетико»

31 января 2017, вторник. 11:45. Футбол
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в очередной раз отметил, что очень доволен командой. Глава столичного клуба не намерен производить больших перемен в составе, несмотря на то что в нынешнем сезоне «Атлетико» выступает не очень стабильно.

«Нет перемены цикла, и никто в нашем клубе не рассержен. Просто дело в том, что иногда всё получается хорошо и люди бывают довольны. Но бывают и неудачные периоды, когда болельщики недовольны. У нас всё та же команда, и я продолжаю настаивать, что сейчас у нас одна из лучших или лучшая команда в истории «Атлетико», несмотря на то что результаты в данный момент не те», — цитирует Сересо Marca.

После 20-го тура Примеры «Атлетико» с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Энрике Сересо
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31 января 2017, вторник
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