Роналдиньо предпочитает своё трио в «Барселоне» тройке Месси — Неймар — Суарес

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо провёл параллель между некоторыми игроками каталонского клуба прошлого и настоящего. Роналдиньо, в частности, сравнил тройку в лице его самого, Самуэля Это'О и Месси с нынешним трио нападающих сине-гранатовых Месси – Неймар — Луис Суарес.
«Оба трио вошли в историю «Барселоны». И каждое трио в своё время играло очень достойно. Но я предпочитаю свою тройку, в которой были я, Месси и Это'О», — приводит слова Роналдиньо ESPN.
Относительно своего соотечественника Неймара Роналдиньо сказал: «Неймар на пути к тому, чтобы когда-нибудь стать одним из лучших игроков мира. Мы, бразильцы, надеемся на это, поскольку это наш лучший футболист. Я сам с уверенностью ставлю на это».