Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» задержан за дачу взятки

В суд поступило дело в отношении главного тренера клуба «Сморгонь» (второй дивизион Беларуси) Николая Рындюка. Ему предъявлено обвинение в даче взятки. По материалам дела, он передал € 100 бывшему начальнику департамента судейства белорусской федерации футбола Андрею Жукову, чтобы тот назначил нужного ему судью на матч с «Оршей». Как сообщает «Прессбол», в тот же день Жукова задержали.
Судебное разбирательство в отношении Рындюка начнётся в ближайшее время. Ему за дачу взятки грозит до пяти лет лишения свободы.
Рындюк, будучи футболистом, выступал в составе сборной Беларуси, играл за БАТЭ, «Локомотив», «Рубин», «Даугаву» и другие клубы. С 2015 года — главный тренер ФК «Сморгонь».