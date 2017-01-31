Моратти пригласил бы из «Ювентуса» в «Интер» Дибалу и Игуаина

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти выразил восхищение нападающим туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой. Моратти похвалил футболиста сборной Аргентины в ответ на вопрос о том, кого бы он взял из «старой синьоры» в «Интер».
«Из «Ювентуса» я бы взял в «Интер» Дибалу. Я бы попытался приобрести этого футболиста любой ценой. Когда «Интер» вёл с ним переговоры, я уже покидал клуб. Но я бы приобрёл у «Ювентуса» не одного игрока. Игуаин также фантастический футболист», — приводит слова Моратти La Gazzetta dello Sport.