Бонуччи: не так-то просто отказать «Барселоне» или «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об интересе к своей персоне во время летнего трансферного окна со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».
«Не так-то просто сказать «нет» «Барселоне» или «Манчестер Сити». Разве может быть иначе, когда тобой интересуется лучший тренер в мире? Гвардиола говорил удивительные вещи обо мне, и соблазн уйти был высок. Но я решил остаться в «Ювентусе», где чувствую себя счастливым. Хочу выиграть чемпионат Италии и начать выигрывать титулы в Европе», — цитирует Бонуччи Corriere dello Sport.
В чемпионате Италии «Ювентус» уверенно лидирует и опережает идущую второй «Рому» на четыре очка. В Лиге чемпионов «старая синьора» в 1/8 финала сыграет с «Порту».