Ромарио объяснил свою худобу на фотографиях, вызвавших полемику

«Мне 51 год, и я могу сказать, что ещё никогда в жизни не был в таком хорошем состоянии. Я два месяца назад подвергся бариатрической хирургии и чувствую себя достаточно неплохо. Вне зависимости от того, что говорят обо мне. Перед тем как перенести операцию, я весил 78-79 кг. В первые 50 дней после операции я сбросил 15 кг, а в последние дни набрал 2 кг», — приводит слова чемпиона мира 1994 года Globoesporte.
Ромарио добавил, что перенёс операцию не для похудения, а с целью лечения сахарного диабета второй степени.