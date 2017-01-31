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«Вест Бромвич» не хочет продавать Рондона в Китай

31 января 2017, вторник. 13:23. Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Саломон Рондон, который играет за «Вест Бромвич Альбион», не покинет команду нынешней зимой. По информации Mirror, интерес к футболисту проявляют клубы китайской Суперлиги, но отпускать венесуэльца никто не собирается.

Наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис видит в Рондоне игрока основного состава, особенно после продажи Саидо Бераино, который перешёл в «Сток Сити».

В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний Рондон принял участие в 22 матчах, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Вест Бромвич Хосе Саломон Рондон Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
31 января 2017, вторник
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