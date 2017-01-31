«Лас-Пальмас» официально объявил о переходе Хесе из «ПСЖ» на правах аренды

Руководство «Лас-Пальмаса» официально объявило о переходе нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса, сообщается на сайте испанского клуба.
Бывший футболист мадридского «Реала» будет защищать цвета «Лас-Пальмаса» на правах аренды, которая оформлена до конца текущего сезона. Хесе предпочёл «Лас-Пальмас» некоторым английским и итальянским клубам, готовым платить ему зарплату, которую он получал во французском клубе. Однако игрок решил перейти в «Лас-Пальмас» в надежде на постоянную игровую практику и приобретение уверенности в своих силах.
Хесе не пользовался доверием главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери. По итогам 22 туров чемпионата Франции он принял участие в 9 матчах, но в основном составе вышел на поле лишь в одном, став автором 1 гола.