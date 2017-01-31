«Урал» объявил о подписании контракта с нападающим Ильиным

«Урал» заключил долгосрочный контракт с 24-летним нападающим Владимиром Ильиным. Футболист, первую часть сезона-2016/17 отыгравший в краснодарской «Кубани», присоединится к екатеринбургской команде через два дня на втором кипрском сборе, сооощает пресс-служба уральского клуба.
Летом 2014 года Ильин, являющийся воспитанником школы «Смена», подписал контракт с клубом «Тосно», однако провел за эту команду только два матча в первенстве ФНЛ, после чего был отдан в аренду в дзержинский «Химик», где и отыграл сезон-2014/15. Спустя год «Тосно» вернул Владимира в основную команду, и в прошлом сезоне в 32 матчах ФНЛ Ильин отличился 14 раз, став лучшим бомбардиром своей команды
Перед началом этого сезона Ильин пополнил состав «Кубани», в которой и выступал до перехода в «Урал». В первой части сезона-2016/17 в активе Ильина два забитых мяча в ФНЛ.