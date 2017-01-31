Защитник «Зенит» Йованович на правах аренды перейдёт в «Бордо»

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру во Франции. Руководство питерского клуба дало футболисту зелёный свет на ведение переговоров с «Бордо». Об этом пишет Mozzart Sport.
Сербский защитник находится вместе со своим агентом в Париже, где стороны должны уладить последние детали. Договор, рассчитанный на шесть месяцев, должен быть подписан во второй половине дня. Не исключено, что у «Бордо» будет приоритетное право выкупа Йовановича по окончании аренды.
В нынешнем сезоне РФПЛ 20-летний защитник трижды попадал в запас «Зенита», но ни разу не вышел на поле. Контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.