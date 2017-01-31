«Краснодар» заявил Клаессона под 16-м номером

Полузащитник Виктор Клаессон, который перебрался в «Краснодар» нынешней зимой из «Эльфсборга», был заявлен за «горожан» на вторую часть сезона-2016/17 российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ. За «Краснодар» шведский полузащитник будет играть под 16-м номером.
Виктор Клаессон присоединился к «Краснодару» на втором испанском сборе, подписав контракт на три с половиной года.
После 17 туров РФПЛ «Краснодар» занимает пятое место в таблице, набрав 28 очков. В Премьер-Лиге новичок «горожан» может дебютировать 5 марта, в матче 18-го тура со «Спартаком».