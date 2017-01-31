«Зенит» поздравил Миллера с 55-летием

«Зенит» поздравил с днём рождения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Сегодня ему исполняется 55 лет.
«Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарны Вам за неоценимую поддержку и желаем успеха во всех начинаниях, личного счастья и новых побед вместе с сине-бело-голубыми! С праздником!» — говорится на официальном сайте петербургского клуба.
Миллер с 2001 года — председатель Правления ПАО «Газпром», а с 2002 года — заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», являющегося спонсором «Зенита».