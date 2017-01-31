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175 лет назад 2016
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«Саутгемптон» не смог договориться о переходе защитника «Спартака» Таски

31 января 2017, вторник. 16:04. Футбол
Защитник «Спартака» Сердар Таски не перейдёт в «Саутгемптон». Футболист входил в сферу интересов «святых», но стороны не смогли договориться, хотя переговоры находились в продвинутой стадии. Об этом сообщает ESPN FC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 29-летнего футболиста связывали с переходом в «Трабзонспор», но трансфер не состоялся. Действующий контракт Таски с красно-белыми истекает по окончании сезона-2016/17.

В «Спартаке» Таски играет с 2013 года, куда перешёл из «Штутгарта».
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Саутгемптон ФК Спартак Сердар Таски Трансферы
Новости. Футбол
31 января 2017, вторник
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