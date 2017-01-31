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«Спартак» — «Копенгаген»: прямая трансляция товарищеского матча
31 января 2017, вторник. 16:07.
Футбол
Представляем вниманию посетителей прямую трансляцию товарищеского матча
«Спартак» — «Копенгаген»
, проходящего в ОАЭ. Игра началась в 16:00 мск.
Состав красно-белых: Ребров, Ещенко, Маурисио, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков (к), Самедов, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Макеев, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.
Источник:
«Чемпионат»
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