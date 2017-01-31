Симонян: Писарев выполнил свою работу на твёрдую четвёрку

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал тот факт, что пост спортивного директора организации покинул Николай Писарев, который работал на этой должности с 2010 года.
«Кандидатура нового спортивного директора РФС ещё не утверждена, потому ничего не могу сказать об этом. По кандидатам на этот пост информации тоже нет. Этот вопрос в компетенции Виталия Мутко, президента РФС. Он всё определяет.
Ещё не встречался с Николаем Писаревым, но мы увидимся обязательно. Лично от себя могу только с благодарностью расстаться с Писаревым. Хотя это условное расставание. На мой взгляд, свою работу Николай Николаевич на посту спортивного директора выполнил на твёрдую четвёрку», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.