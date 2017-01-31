Кубок Легенд состоится 18-19 февраля в ДС «Мегаспорт»

Турнир будет проведён в ДС «Мегаспорт». Формат «Кубка Легенд» остается прежним: команды будут укомплектованы футболистами не моложе 35 лет, имеющими в активе выступления за первые национальные сборные своих стран.
В турнире примут участие шесть команд: сборная России, Италии, Португалии, Голландии, Германии и международная команда звёзд футбола. Главный приз разыграют в два этапа: сначала участники, предварительно разбитые на две группы, будут выявлять победителей соответственно групп «А» и «Б» (18 февраля), затем лучшие команды своих групп сыграют в финале турнира, а остальные команды поведут соперничество за призовые места (19 февраля).