Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с «Зенитом»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров о подписании контракта с «Зенитом». В 16:00 мск он прибыл в Пулково рейсом из Лондона, сообщает «Фонтанка». Сербский игрок сообщил, что перелёт прошёл нормально, своё самочувствие он назвал «отличным» и сказал, что готов к игре на 100%. На вопрос о переговорах с «Зенитом» спортсмен отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков «немного подождать».
Ранее в СМИ сообщалось, что Иванович подпишет контракт на три с половиной года и достанется «Зениту» бесплатно.
В стане лондонского клуба серб играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива».