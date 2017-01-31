Хавбек «Ростова» Эззатоллахи интересен «Олимпиакосу»

Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи может перебраться в греческий чемпионат. Об этом сообщает Tehran Times. 20-летний футболист попал в сферу интересов «Олимпиакоса».
Контракт иранского хавбека истёк в конце 2016 года, и будущее футболиста в донском клубе остаётся туманным. Ранее агент игрока сообщил, что Эззатоллахи хотел бы остаться в «Ростове».
Помимо «Олимпиакоса» интерес к полузащитнику проявляют «Андерлехт», «Панатинаикос», «Гамбург», «Сток Сити» и один китайский клуб, название которого не разглашается.