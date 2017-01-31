«Сандерленд» предложил £ 7,5 млн за Уллоа, который отказался играть за «Лестер»

«Сандерленд» активно пытается заполучить форварда «Лестер Сити» Леонардо Уллоа, сообщает Sky Sports.
По информации издания, клуб сделал уже третье предложение «Лестеру» по 30-летнему аргентинцу. Первые два предложения составляли £ 3 и 5 млн, а последнее — £ 7,5 млн плюс бонусы в зависимости от выступлений игрока.
Накануне Уллоа отказался играть за «Лестер» и заявил, что главный тренер Клаудио Раньери его предал.
Ранее сообщалось, что Раньери заблокировал уход Уллоа из клуба, а агент футболиста назвал наставника лжецом, объясняя это тем, что он не сдержал обещания. В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе. На счету Леонардо Уллоа один гол.