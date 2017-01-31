Энрике: вряд ли «Атлетико» сильно изменит состав, я этого делать тоже не буду

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Кубка Испании с «Атлетико». Встреча состоится 1 февраля в Мадриде.
«Наша цель – победить в первом матче, забить на один гол больше, чем соперник. Для этого придется справиться с их высоким прессингом и атмосферой стадиона. Я не думаю, что Симеоне будет сильно менять состав, я этого делать тоже не планирую. Но они всегда являются тяжелым соперником, вне зависимости от состава. Нам будет так же непросто с «Атлетико», как и им с нами. «Атлетико» — это одна из лучших команд в мире. Будет тяжело», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.